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Adana'da buğday hasadı başladı

Kentte 1 milyon 600 bin dekardan 750 bin ton ürün alınması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:59:46 -
Adana'da buğday hasadı başladı

ADANA (AA) - Bereketli toprakları ve ılıman iklim koşullarıyla yılda birden fazla ürünün alındığı Adana'da, buğday hasadı başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Adana'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 359 dekarda buğday üretimi yapıldığı ve 502 bin 562 ton ürün alındığı belirtildi.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin dekar alana buğday ekildiği aktarılan açıklamada, çiftçinin 750 bin ton civarında ürün almayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte dahi büyük bir özveriyle tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilere teşekkür etti.

Adana'nın iklim özellikleri ve toprak yapısıyla buğday üretiminde ülkede önemli bir paya sahip olduğunu aktaran Demirtaş, bölgedeki verimli topraklardan yılda en az iki ürün alındığını kaydetti.

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