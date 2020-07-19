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Aktüel

Adana'da büfe önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:07:58 -
Adana'da büfe önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, büfe önünde oturan 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir büfe önünde oturan Halim Şimşek, Uğurhan Köşker ve Gökhan Yıldırım'a, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tabancalarla ateş ettikten sonra kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Şimşek, Köşker ve Yıldırım, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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