THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset başında....

Adana'da dün sulama kanalında bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:52
Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset başında....

Dün Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi. Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.

 Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak sulama kanalının cesede yakın tarafında bulunan çardaktaki Mesut Yüce isimli kişinin sakin tavırları dikkat çekti. Yüce'nin ceset başında bir süre sonra çayını alıp yudumlaması görenleri hayrete düşürdü. Yüce, uzun süre ceset başında çay içip telefonuyla da oyun oynayarak bekledi. Daha sonra Yüce polislerin gelmesiyle çardaktan kalktı.

 Dalgıç polis sulama kanalına girerek cesedi çıkardı. Sudan cesedi çıkartılan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için polis parmak izi ve kayıp başvurularına bakarak kimlik belirleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmada parmak izinden şahsın Mahmut Zeybekoğlu (47) olduğu belirlendi.

 Ceset yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeybekoğlu'nun cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınırken, ilk belirlemelere göre dış müdahale olmadığı, şahsın serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını açıkladı!
    1. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
    2. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
    3. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
    4. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
    5. İstanbul'da direksiyon başında..
    6. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
    7. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
    8. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
    9. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
    10. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
    11. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
    12. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
    13. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
    14. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
    15. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
    16. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
    17. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
    18. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
    19. Korkutan açıklama! Büyük deprem geliyor
    20. Dolar güne nasıl başladı?
    Kuveyt Türk
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi