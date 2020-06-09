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Aktüel

Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı gözaltına alındı

Vatandaşlar, eski eşine şiddet uygulaması nedeniyle şüpheliyi darbetti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:30:25 -
Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da boşandığı eşini darbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda H.E. yürüyüş yaptığı sırada boşandığı eşi E.B. tarafından yolu kesilerek darbedildi.

H.E, bir kadın kuaförüne sığınırken, çevredeki vatandaşlar da olaya tepki göstererek E.B'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kadının şikayetçi olması sonucu E.B'yi gözaltına aldı.

Yaralı H.E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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