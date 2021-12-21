Adana’da bir pastane doların düşüşünü kutlamak için bunu yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik tedbirleri açıklamasından sonra döviz kurunda düşüş gerçekleşmişti. Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir pastane sahibi ise dövizdeki düşüşü kutlamak için vatandaşa bedava poğaça ve simit dağıttı.

Döviz kurlarındaki düşüşü kutladı

Dün akşamdan itibaren döviz kurlarında yaşanan düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen işletme sahibi, “Buradaki amacımız çok yükselen fiyatların dolar, altın ve euro düşmesinden dolayı tekrar eski fiyatlarına getirmek ve diğer firmalara da örnek olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Her şey vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bu ülke bizimdir, sahipsiz değildir.” şeklinde konuştu.

Simit fiyatları düştü

Yaklaşık 1 saat boyunca vatandaşa bedava poğaça ve simit dağıtan işletme sahibi kent genelindeki 3 şubede, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürüldüğü de belirtildi.