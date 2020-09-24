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Aktüel Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:54:00 -
Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiyi tabanca ve av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda yürüyen Şahin Y'ye (33) bir otomobilden tabanca ve av tüfeğiyle ateş edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin Y, yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, şüpheliler kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari şüpheliler Kemal K. (39) ve Osman A'yı (35) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki sorgularında, adres sormak için yanına gittikleri Şahin Y'nin elini beline atmasıyla kendilerine zarar vereceğini düşünerek olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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