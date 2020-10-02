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Aktüel Adana'da bir kişinin öldüğü "otopark ücreti" kavgasının 9 sanığı hakim karşısında
Aktüel

Adana'da bir kişinin öldüğü "otopark ücreti" kavgasının 9 sanığı hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:26:34 -
Adana'da bir kişinin öldüğü "otopark ücreti" kavgasının 9 sanığı hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da "otopark ücreti" yüzünden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili haklarında 4,5 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açılan biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan E. ile başka suçtan tutuklu Ahmet Yaşar Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Müebbet ve 9 yıl hapsi istenen sanık Volkan E, otopark ücreti nedeniyle çıkan kavgada yaralandığını, yanındaki silahıyla bir kişinin ayaklarına doğru 2 el ateş ettiğini, daha sonra boğuşurken ateş alan silahından çıkan kurşunun Zafer T'ye isabet ettiğini ileri sürdü.

Hayatını kaybeden Zafer T'nin ağabeyi müşteki sanık otoparkçı Cumali T. de kardeşi ve kendisine saldıranlara müdahale ettiklerini ve bu sırada bir kişiyi bıçakla yaraladığını belirterek, "Kardeşim Zafer, Volkan E'nin elindeki silahı almaya çalıştı. Zafer ve Volkan yere düştü. Volkan ayağa kalkıp silahı yerdeki kardeşim Zafer'in kafasına yöneltip sıktı." iddiasında bulundu.

Diğer, müşteki sanıklar ise öldürme olayına karışmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Volkan E'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Olay

Adana Adliyesi karşısındaki otoparkta, 10 Mart'ta otopark ücreti nedeniyle çıkan kavgada işletmecinin kardeşi Zafer T. öldürülmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Zafer T'yi tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla Volkan E. tutuklanmış, gözaltına alınan 8 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayın 9 sanığı hakkında 4,5 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açılmıştı.

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