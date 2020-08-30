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Aktüel Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 19:24:42 -
Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Siner'in (46) 19 Ağustos'ta Sarısakal Mahallesi'ndeki evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yaptığı araştırmada iki zanlının kimliğini ve kaldıkları adresi tespit etti.

Ekip, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde olduklarını belirlediği şüpheliler M.Ö. (25) ile R.Ö'yü (29) takip edip bir iş yerine girdikleri sırada yakaladı.

Zanlılardan M.Ö'nün üzerinde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İbrahim Siner, 11 gün önce evinin önünde av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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