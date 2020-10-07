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Aktüel Adana'da bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:54:41 -
Adana'da bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir haftada 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada kent merkezinde 5 bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli L.Y'yi (31) merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin bisikletleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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