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Aktüel

Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 01:55:39 -
Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

ADANA (AA) - Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada patlamanın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Bilye ile güçlendirildiği değerlendirilen EYP'nin patlaması sonucu evin camlarının kırıldığı ve duvarlarında hasar meydana geldiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri, sokak girişlerinde önlem aldı.

Olayın 23 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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