Adana'da bir evde 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, evinde ruhsatsız 7 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat bulunduğu belirlenen S.A'nın Pozantı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evde ruhsatsız 5 tüfek, 2 havalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 580 fişek, tüfekler için mühimmat basmaya yarayan aparat ve oluklu kasatura bulundu.
Gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.