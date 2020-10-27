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Aktüel Adana'da bir evde 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi
Aktüel

Adana'da bir evde 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:58:24 -
Adana'da bir evde 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, evinde ruhsatsız 7 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat bulunduğu belirlenen S.A'nın Pozantı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde ruhsatsız 5 tüfek, 2 havalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 580 fişek, tüfekler için mühimmat basmaya yarayan aparat ve oluklu kasatura bulundu.

Gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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