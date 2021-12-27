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Yerel Adana'da bıçaklı sopalı kavga
Yerel

Adana'da bıçaklı sopalı kavga

Adana'da çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 11:05:00 -
Adana'da bıçaklı sopalı kavga

Alınan bilgiye göre, eşinden ayrılma aşamasında olan Veysel A, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kayınpederinin evine gelerek eşinin yakınları ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel A, kayınbiraderi Fatih Yüce'yi bıçakla yaraladı.

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Veysel A. da tartıştığı kişilerce taş ve sopalarla darbedildi.

Yaralanan Yüce ve Veysel A, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Veysel A'nın darbedilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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