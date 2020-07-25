Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan baba ve oğul yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan baba ve oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.P. ve B.P. aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Halit T'nin Yenibey Mahallesi 18036. Sokak'ta işlettiği bakkala gitti.
Çıkan tartışma sonrası S.P. ve B.P bıçakla Halit T. ve 17 yaşındaki oğlu S.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Baba ve oğul 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.