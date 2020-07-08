  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da berber kalfası iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:01:24 -
Adana'da berber kalfası iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da bir berber kalfası, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.

Saldırıda ağır yaralanan Kıyga, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kalfayı vuran şüphelinin, dün tıraş ettiği müşterilerinden biri olduğu ileri sürüldü.

Olay yerine gelen yaralının yakınları fenalaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı