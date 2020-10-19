Adana'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ceyhan'dan Adana istikametine giden Ali Çağlar'ın (23) kullandığı 01 AEZ 093 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Ceyhan Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Çağlar ile Güllü (42), oğlu Ferhat (17) ve kızı Aslı Mamuk (3) yaralandı.
Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.