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Adana'da arkadaşının evinde ölü bulundu

Adana'da 55 yaşındaki bir erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede şahsın alnında ve ağzında kanama olduğu öğrenildi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:16
Adana'da arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Adana’ın Karataş ilçesinde oturan Mustafa Kezer (55) Adana merkezindeki arkadaşı Murat Bal’ın evine geldi. İki arkadaş bir süre oturduktan sonra Bal lavaboya gitti. Geri geldiğinde ise arkadaşı Mustafa Kezer’i yerde yüz üstü yatarken buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan ilk incelemede şahsın alnında ve ağzında kanama olduğu saptandı. Polis yaptığı çalışmada şahsın ölümüne herhangi bir dış müdahalenin yani bıçak, silahın neden olmadığını, herhangi bir cisimle boğulmadığını belirledi. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken Mustafa Bal ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:16
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