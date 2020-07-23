  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:08:22 -
Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü

ADANA (AA) - Adana'da araçla yolculuk ettiği sırada arının sokması sonucu fenalaşan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi D-400 kara yolu Misis Kavşağı'nda, Halil İbrahim Özşık'ın kullandığı 01 ADL 066 plakalı hafif ticari araçta yolculuk eden arkadaşı Salih Yılmaz (47), arının sokması sonucu rahatsızlandı.

Özşık, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz'ın yolda kalbi durdu. Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salih Yılmaz'ın eşi Serpil Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine, eşinin arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek, "Arkadaşına işinde yardımcı olmak için araçla yola çıkmıştı. Bize arı soktuğu ve yolda kalbinin durduğu söylendi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı