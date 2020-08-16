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Aktüel

Adana'da aranan 152 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:26:31 -
Adana'da aranan 152 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 152 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda, 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kurusıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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