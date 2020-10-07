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Aktüel Adana'da aracın gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Aktüel

Adana'da aracın gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:59:44 -
Adana'da aracın gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da, gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekip, araçta yaptığı ilk incelemede olumsuzluğa rastlamadı. Daha sonra aracın arka 2 lastiğini ve ardından çamurluklarını söken polis, buradaki gizli bölmede kaçak 129 cep telefonu buldu.

Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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