Adana'da anne vahşetinin nedeni ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay 21 Ekim’de Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice’nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü, kendisi de bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Daha sonra eve gelen Cabbar Cice kapı kilitli olduğu için mutfak penceresinin demir şebekesini söküp kapısını kırarak içeri girdi. Olayın ardından kadın Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken çocuklar otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAYINBABAMIN CEP TELEFONU UNUTMASI TARTIŞMA ÇIKARDI"

Tutuklanan kadının jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. Kadının ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de ‘Babanla bir yere gitmem' dedim. Bunun üzerine ‘Gitmeseydin. babamı biliyorsun. Çocukları da rezil ediyorsun' deyip hakaretler etti. Daha sonra babasının evine gitti. Gelince yine tartıştık. Bana tekrar hakaret etti, ‘sende kafa yok, kendi başına iş yapma' diyerek gitti. Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim."

"ÇOCUKLARIN SON SÖZÜ 'ANNE BIÇAĞI NE YAPACAKSIN' OLDU"

Genç kadın ifadesinde daha sonra şunları söyledi:

"Kapıları kilitledim. Çocuklarım o esnada uyuyordu. Önce onları uyandırdım. Daha sonra gittim mutfaktan bıçak aldım. Çocuklar bıçağı görünce ‘anne bıçağı ne yapacaksın' diye sordu. Ben de ‘Sizi bir yere götüreceğim. Sonra ben de geleceğim' dedim. Ondan sonra çocukları koridora getirdim ve tek tek onları kestim. Çocuklarımın üzerlerini örttükten sonra bileklerimi kestim. Ölmeyi bekledim. Bir anlık öfkeyle oldu çok pişmanım."