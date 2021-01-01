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Aktüel Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Aktüel

Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:20:51 -
Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen şüphelilere ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

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