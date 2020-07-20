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Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:04:18 -
Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu'nun Pozantı ilçesi yakınında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını belirledi.

Bölgeye giden ekipler, bir dinlenme tesisinin arka bölümünde 3 şüpheliyi kamyonetten kamyona kaçak akaryakıt aktardıkları sırada yakaladı.

Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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