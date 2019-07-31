Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 300 litre ele geçirildi Merkez Seyhan ilçesinde bir depoda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'nınmerkez Seyhan ilçesinde 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli R.K. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.