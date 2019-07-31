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Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 300 litre ele geçirildi

Merkez Seyhan ilçesinde bir depoda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 300 litre ele geçirildi

Adana'nınmerkez Seyhan ilçesinde 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli R.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi
  2. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri
  3. İl Emniyet Müdürlüğü
  4. akaryakıt kaçakçılığı
  5. Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler Sitesi

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