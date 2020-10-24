  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:50:36 -
Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 800 litre sahte içki ile kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yük..
İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor
Dünya

İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor

İran'da koronavirüs salgınında bir ilk yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 134 kişiye virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından ..
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay