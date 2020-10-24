Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
ADANA (AA) - Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 800 litre sahte içki ile kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.