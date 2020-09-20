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Aktüel Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası
Aktüel

Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:03:43 -
Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurulduğu öne sürülen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde babasına ait av tüfeğiyle kuş avlamak isteyen 12 yaşındaki S.Ç, ayağının kayması üzerine yere düştü.

Bu esnada S.Ç'nin omuzunda asılı tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği 8 yaşındaki kardeşi E.Ç. ağır yaralandı.

Özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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