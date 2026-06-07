Adana'da kaybolan gençle ilgili şok gelişme! Tam 4 kilometre uzağında bulundu!
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla suya giren ve tam 7 gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışmalarında yürekleri ağza getiren feci bir gelişme yaşandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 7 gün önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor. Alptekin'in pantolonu, suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu.
Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Pantolonu bulundu
Öte yandan, Ömer Alptekin'e ait olduğu belirlenen pantolon, gencin suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışması devam ediyor.