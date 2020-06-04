Adana’da 7 bin 786 iş yeri denetlendi

Adana’da normalleşmeyle birlikte İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bulunan birçok işletme ve iş yeri denetleniyor.

İl Ticaret Müdürlüğünün koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğünde görevli personellerden oluşturulan denetleme grupları, kent genelinde hizmete açılan iş yerlerinde, AVM’lerde ve mağazalarda gerekli kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyor.

Yapılan denetim faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, “Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmeye başlandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Elde ettiğimiz tabloyu korumamız ve daha da başarılı bir hale getirebilmemiz için normalleşme planı kapsamında faaliyetlerine başlayan tüm işletmelerde Bakanlığımızca belirlenen kurallara uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılması amacıyla oluşturduğumuz ekiplerimiz ilimiz genelindeki işletmelerde denetim faaliyetlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Denetleme gruplarımız bu kapsamda toplam 7 bin 786 iş yerini denetledi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar konusunda bilgi verildi ve belirlenen kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında cezai işlemler uygulandı. Normalleşme sürecinde vatandaşlarımızdan rehavete kapılmamalarını ve salgın tehlikesinin henüz sona ermediğini düşünerek tedbirli olmaya devam etmelerini istiyoruz” dedi.