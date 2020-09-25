Adana'da 43 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 9'u tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemeye İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık T.Ç, 2013-2016 arasında FETÖ'ye ait dershanede çalıştığını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgüte finans sağlamadıklarını iddia ederek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz 3 sanığın dosyasının mevcut yargılama dosyasından ayrılmasına, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak bu hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.



