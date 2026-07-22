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Yerel Adana'da 43 dereceyi bulan sıcaklar çileden çıkardı! Çocukların tehlikeli serinleme oyunu yürekleri ağza getirdi!
Yerel

Adana'da 43 dereceyi bulan sıcaklar çileden çıkardı! Çocukların tehlikeli serinleme oyunu yürekleri ağza getirdi!

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Adana'da 43 dereceyi bulan sıcaklar çileden çıkardı! Çocukların tehlikeli serinleme oyunu yürekleri ağza getirdi!

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşması vatandaşı çileden çıkardı. Termometrelerin gölgede dahi 36 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan kavrulan çocuklar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki sulama kanalına akın etti.

Adana'da hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaktan kaçan çocuklar, boğulma riskinin daha düşük olduğu küçük sulama kanalında serinledi. Çocukların kanal kenarındaki kaldırımda güneşlenmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar yükseldiği kentte, gölgede termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki küçük sulama kanalına akın etti.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla kanal ve çevresi çocuklar için adeta plaja döndü. Kimi çocuklar suya girerek serinlerken, kimileri ise kanal kenarındaki kaldırımı güneşlenme alanı olarak kullandı. Çocukların kaldırımda güneşlendikten sonra yeniden suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Kanalda serinleyen çocuklardan Sacit Tabban, "Hava çok sıcak o nedenle burada yüzüyoruz. Büyük sulama kanalı tehlikeli, burası daha az tehlikeli olduğu için geliyoruz" dedi.

Hüseyin Çeyha ise, "Havuza gidemiyoruz biz de buraya gelip serinliyoruz. Hava çok sıcak, sulama kanalları tehlikeli ama burada sorun yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yıl Adana'da sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 

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