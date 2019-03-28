Adana’da "41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere Maşallah" sergisi

Adana’da fotoğraf tutkunu hekimler, "41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere Maaşallah" sergisi açtı.

41 doktorun çektiği fotoğraflar “41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere Maşallah” isimli sergide fotoğrafseverlerle buluştu.Tıp Bayramı nedeniyle ilki Adana’da açılan sergisinin 41 kenti dolaşması hedefleniyor.

Doktor ve Fotoğraf Sanatçısı Tuğrul Tunca’nın kuratörlüğünde gerçekleştirilen projeye Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hekimler katıldı.Dr. Tunca, 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlandığına dikkat çekerek, “14 Mart’ta Adana’da başlayan sergimizle hedefimiz 41 şehri dolaşmak” dedi.

Tunca, proje hakkında şöyle konuştu:

“Eski Türk inanışına göre insan evladının; başarı, aşk, para, mutluluk gibi tam 41 tane şansı varmış. Aslında doğrusu41,5’muş bir umut varmış ki o hep yarımmış. Umudumuz yarım kalmasın 41 hekim bir araya gelelim bir sergi yapalım diye yola çıktık. Sergi 23 Mart’ta Mersin’de, 30 Mart’ta Gaziantep’te, 23 Nisan’da Şanlıurfa’da, 19 Mayıs’ta Samsun’da, 30 Ağustos’ta İstanbul’da, 9 Eylül’de İzmir’de, 29 Ekim’de Ankara’da açılacak ve aradaki tarihlerde 41 şehri gezecek. Son zamanlarda sürekli şiddet haberlerinin yer aldığı sağlık sektöründe güzel bir aktivite ile dikkat çekmeyi hedefliyoruz.”