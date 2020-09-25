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Aktüel Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Aktüel

Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:45:15 -
Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaisalı ilçesi Gülüşlü Mahallesi'nde yaşayan N.B'yi telefonla arayıp kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, kadının bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Şüphelilerin, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyalarını istemesi üzerine N.B, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Gülüşlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta N.B'nin ziynet eşyalarını almak için geldikleri sırada 4 zanlıyı yakaladı.

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