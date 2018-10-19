Adana’da 4 kadın böyle yakalandı!

Adana'nın Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’nda Seyhan Devriye Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle bekçileri vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama düzenlendi. Şüpheli görülen şahıslar polis tarafından incelenirken, GBT’leri kontrol edildi. Uygulama sırasında fuhuş yaptığı öne sürülen, D.M., M.A., İ.G. ve S.K. isimli 4 kadın gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptığı öne sürülen S.K.’nin ise uyuşturucu ticaretinden aranmasını olduğu tespit edildi. S.K ise gözaltına alındı.