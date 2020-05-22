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Adana’da 4 bin 458 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi

Adana’da bir iş yerinde piyasa değeri 68 bin 500 lira olan gümrük kaçağı 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:53:55 -
Adana’da 4 bin 458 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi

Adana’da bir iş yerinde piyasa değeri 68 bin 500 lira olan gümrük kaçağı 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri içerisinde kaçak cinsel ürün ve malzeme satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, operasyon düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada, kaçak olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel ürün ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi T.S. gözaltına alındı.

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