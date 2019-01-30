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Adana'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tamamlandı

21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tamamlandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:41
Adana'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesince 21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, kapanış sergisinin izlenime sunulmasıyla sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana'yı sanat konusunda daha ileriye taşımak için bu tarz iş birliklerinin ortaya konulması gerektiğini dile getirerek, ''Adana, kültür ve sanatın başkenti olmalıdır.'' dedi.

Adana'nın bereketli topraklarında birçok sanatçının yetiştiğini ve sayısız eserin ortaya çıktığını dile getiren Sözlü, çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçılar adına konuşma yapan Efgan Beyaz da sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Sözlü'ye teşekkür ederek, "Eminim ki bundan sonraki çalıştaylarda da çok güzel eserler çıkacak ve Adana'ya bu eserler hediye olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından küratörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin'in yürüttüğü çalıştaya katılan 21 ülkeden 70 ressam tarafından yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçıların Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini çeşitli tekniklerle resmettiği eserlerin yer aldığı sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:41
  1. Adana
  2. türk dünyası sanat çalıştayı
  3. Anadolu Ajansı

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