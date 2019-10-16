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Adana'da 2,5 aylık bebek annesi emzirirken boğularak öldü

Adana'da 2,5 aylık bebek, annesi emzirirken sütün nefes borusuna kaçması sonucunda hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında otomobille götürüldü.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
Adana'da 2,5 aylık bebek annesi emzirirken boğularak öldü

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesinde meydana geldi. Dursun ve Ali Günaldı çiftinin 2,5 ay önce Alican isimli bebekleri dünyaya geldi.

Anne Dursun, sabah saatlerinde oğlunu emzirirken sütü Alican'ın nefes boruna kaçtı. Oğlunun nefes alamadığını fark eden anne durumu eşi Ali Günaldı'ya bildirdi. Aile bebeklerini bir tıp merkezine götürdü.

Yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Alican bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Alican bebeğin cansız bedeni anne, baba ve yakınları tarafından bir otomobil ile alındı.

Bu sırada bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında görülürken anne DursunGünaldı'nın "Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine. Götürmeyin" demesi yürekleri dağladı.

Alican bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. AlicanGünaldı'nınAsri Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
  1. merkez Yüreğir ilçesi
  2. Özgür Mahallesi
  3. Asri Mezarlık
  4. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu

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