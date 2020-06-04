Adana’da 23 kilo esrar yakalandı

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 286 gram esrar, 6.7 gram bonzai, 11.3 gram metanfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Koza ve Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis iki adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Koza Mahallesinde 23 kilo 286 gram toz esrar ele geçirildi. Polis bu olayla ilgili Jalal H. (25) ve teyzesi Fatma M.’yi (40) gözaltına aldı.

Mahfesığmaz Mahallesine yapılan operasyonda ise bir evde yapılan aramada 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Ali Y. (47) ve Doğukan İ. (18) gözaltına alındı.

Polis zanlılara emniyete getirip sorguya aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Jalal H. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.