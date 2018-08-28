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Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Velit Gökduman (22), parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yaklaşık 2 metre uzağında, olayla kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu.

28 Ağustos 2018 Salı 08:33
Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’deki Güney Yıldızı Parkı’nda meydana geldi. Parkta devriye görevi yaptıkları sırada ağacın altında hareketsiz yatan birini gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol göğsünden tabanca ile vurulduğu saptanan kişinin öldüğünü belirledi.

2 METRE UZAKTA TABANCA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise, cesedin yaklaşık 2 metre uzağında tabanca buldu. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Velit Gökduman’a ait olduğu belirlenirken, ailesi tarafından olaydan yaklaşık iki saat önce Dağlıoğlu Polis Merkezi’ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökduman’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gökduman’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve soruşturmayla kesinlik kazanacak. 

Olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:33
  1. Adana
  2. kayıp şahıs
  3. Şüpheli Ölüm
  4. tabanca

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