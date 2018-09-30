Adana'da 2 yaşındaki kızı ezip kaçtı!  240 kilometre takip sonucu yakalandı

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan evlerinin önündeki sokağa çıktı. Kız çocuğu bir süre sonra evlerinden biraz uzaklaşarak 2876 Sokağa girdi. Çocuklarının evde olmadığını gören anne Fatma ve baba Çetin ile kız çocuğunun ağabeyi Halil Tarhan sokakta çocuğu aramaya başladı. Ağabey kız çocuğunu 2876 Sokakta yerde kanlar içinde yatarken gördü. Olay yerine anne ve baba da geldi. Araçla kız çocuğu özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

SOKAĞA GİREN ARABALAR TEK TEK İNCELENDİ

Kız çocuğunun ölmesi sürücünün de kaçması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, çocuğa çarpan sürücüyü yakalamak sokağı gören kameraları incelemeye aldı. Ancak sokağı direk gören kamera olmadığı için bu sokağa yakın güvenlik kameraları incelemeye alınarak sokağa girebilecek araçlar tek tek tespit edildi. Polis kızın evden çıkış saati ve ağabeyinin onu bulma saatini de tespit ederek bu saat diliminde 100 aracın sokağa girdiğini belirledi. Polis bu araçları tek tek inceleyip çocuğa çarpıp altına alabilecek araç sayısını 6 ya indirdi.

AİLE KIZINA ÇARPAN ARACI BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Polis kız çocuğuna çarpabilecek araç sayısını 6'ya kadar düşürdüğü sırada anne ve baba bir otomobilden şüphelendiklerini, hatta kesin kızlarına o otomobilin çarptığı ihbarında bulundu. Polis bunun üzerine otomobili ve sürücüsünü bulup emniyete götürdü ancak polis çocuğa çarpıp öldüren şahsın bu otomobil olmadığını düşünerek çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 31 MA 3211 plakalı bir kamyonetin çocuğu altına alarak öldürdüğü tespit edildi.

100'E YAKIN KAMERANIN GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis belirlediği kamyonetin nereye gittiğini, gidiş istikametindeki bütün kameraları inceleme altına alarak belirledi. Polis 240 kilometre alanda 100'e yakın güvenlik kamerası inceledi. Zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis bir ekiple Reyhanlı'ya giderek zanlıyı yakaladı. Zanlı, olayda kullandığı araçla birlikte Adana'ya getirildi.

"TAŞ ZANNEDİP YOLUMA DEVAM ETTİM"

Polis kamyoneti süren Suriye uyruklu Amir Harba (24) ile olayda yanında bulunan Abdülmelik El Cevher'i (23) sorguya aldı. Harba sorgusunda arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını, o gün de o sokakta bir kişiyle sandalye indirirken küçük bir kız çocuğu gördüğünü ancak kamyonete binip giderken kız çocuğunu fark etmediğini belirterek, "Kamyonete binip giderken sanki bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben onun kız çocuğu olduğunu bilsem durur onu hastaneye götürürdüm. Ama ben taş zannedip yoluma devam ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının adliyeye sevk edildi.