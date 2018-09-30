THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Adana'da 2 yaşındaki kızı ezip kaçtı!  240 kilometre takip sonucu yakalandı

2 yaşındaki kız çocuğunu sokakta oynarken arabasıyla ezip kaçan sürücü, Adana polisinin 240 kilometre güzergah arasında kamera kayıtlarını incelemesi sonrası yakalandı.

30 Eylül 2018 Pazar 10:03
Adana'da 2 yaşındaki kızı ezip kaçtı!  240 kilometre takip sonucu yakalandı

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan evlerinin önündeki sokağa çıktı. Kız çocuğu bir süre sonra evlerinden biraz uzaklaşarak 2876 Sokağa girdi. Çocuklarının evde olmadığını gören anne Fatma ve baba Çetin ile kız çocuğunun ağabeyi Halil Tarhan sokakta çocuğu aramaya başladı. Ağabey kız çocuğunu 2876 Sokakta yerde kanlar içinde yatarken gördü. Olay yerine anne ve baba da geldi. Araçla kız çocuğu özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

 SOKAĞA GİREN ARABALAR TEK TEK İNCELENDİ

 Kız çocuğunun ölmesi sürücünün de kaçması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, çocuğa çarpan sürücüyü yakalamak sokağı gören kameraları incelemeye aldı. Ancak sokağı direk gören kamera olmadığı için bu sokağa yakın güvenlik kameraları incelemeye alınarak sokağa girebilecek araçlar tek tek tespit edildi. Polis kızın evden çıkış saati ve ağabeyinin onu bulma saatini de tespit ederek bu saat diliminde 100 aracın sokağa girdiğini belirledi. Polis bu araçları tek tek inceleyip çocuğa çarpıp altına alabilecek araç sayısını 6 ya indirdi.

 AİLE KIZINA ÇARPAN ARACI BULDUĞUNU SÖYLEDİ

 Polis kız çocuğuna çarpabilecek araç sayısını 6'ya kadar düşürdüğü sırada anne ve baba bir otomobilden şüphelendiklerini, hatta kesin kızlarına o otomobilin çarptığı ihbarında bulundu. Polis bunun üzerine otomobili ve sürücüsünü bulup emniyete götürdü ancak polis çocuğa çarpıp öldüren şahsın bu otomobil olmadığını düşünerek çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 31 MA 3211 plakalı bir kamyonetin çocuğu altına alarak öldürdüğü tespit edildi.

 100'E YAKIN KAMERANIN GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

 Polis belirlediği kamyonetin nereye gittiğini, gidiş istikametindeki bütün kameraları inceleme altına alarak belirledi. Polis 240 kilometre alanda 100'e yakın güvenlik kamerası inceledi. Zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis bir ekiple Reyhanlı'ya giderek zanlıyı yakaladı. Zanlı, olayda kullandığı araçla birlikte Adana'ya getirildi.

 "TAŞ ZANNEDİP YOLUMA DEVAM ETTİM"

 Polis kamyoneti süren Suriye uyruklu Amir Harba (24) ile olayda yanında bulunan Abdülmelik El Cevher'i (23) sorguya aldı. Harba sorgusunda arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını, o gün de o sokakta bir kişiyle sandalye indirirken küçük bir kız çocuğu gördüğünü ancak kamyonete binip giderken kız çocuğunu fark etmediğini belirterek, "Kamyonete binip giderken sanki bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben onun kız çocuğu olduğunu bilsem durur onu hastaneye götürürdüm. Ama ben taş zannedip yoluma devam ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

 Zanlılar sorgularının adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:03
  1. Hatay
  2. Adana
  3. Polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki! 'Büyük saygısızlık'
    1. Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki!..
    2. Angela Merkel bunu ilk kez yaptı,..
    3. Ordu’da genç sporcudan acı haber!
    4. Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından..
    5. İnsanlık dışı muamele! Polis Edirne'de..
    6. İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz..
    7. Düzce Valisi, internet sitesine gelen..
    8. Elon Musk istifa edecek
    9. Boğazda ilginç görüntü!
    10. Beceriksiz CHP
    11. Gaziantep'te istinat duvarı çöktü!..
    12. Kastamonu'nun meşhur 'çekme helva'sı..
    13. Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı..
    14. Kılıçdaroğlu’ndan CHP’lilere talimat:..
    15. Camiler Avrupa'daki varlığımızın..
    16. Süresiz nafaka sempozyumu bugün
    17. Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı
    18. Genç atletizm sporcusu, epilepsi..
    19. TSE belgelerinde yüzde 25 indirim
    20. Mehmetçik’e MEMED yol gösterecek
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı