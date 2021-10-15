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Yerel Adana'da 2 şüpheli yakalandı
Yerel

Adana'da 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:19:00 -
Adana'da 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak yaya devriye uygulaması yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Özdemir Sabancı Bulvar'ında, A.D. ve İ.B, bankta otururken yanlarına gelerek kendilerini polis olarak tanıtan ve üst araması yapmak isteyen kişilerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, olay yeri yakınlarında şüpheli Hüseyin Ö. ve kuzeni Yusuf K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, sahte polis kimliği, telsiz ve polis rozeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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