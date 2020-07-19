  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:33:26 -
Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Safiye Özgen'in kullandığı 01 ELJ 43 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 34 K 8019 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücülerden Özgen sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Yılmaz ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı