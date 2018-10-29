THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Adana'da 2 kız kardeş 2 ay arayla aynı gün aynı bölgede intihar etti

Dün bir mağazanın 9. katındaki balkondan atlayarak intihar eden kadının kız kardeşinin de iki ay önce mağazanın karşısındaki otelin 5. katından yine bir pazar günü atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:43
Adana'da 2 kız kardeş 2 ay arayla aynı gün aynı bölgede intihar etti

Olay Döşeme Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen Selver D. (42) bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Ancak geri içeri girmeyince mağaza çalışanları merak edip kontrol ettiklerinde kadını mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yatarken gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 
2 ay önce kız kardeşi de mağazasının karşısındaki otelde intihar etmiş Polis şahsın kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Polis araştırma yaparken, Selver D.'nin kız kardeşi Mihriban D.'nin (41) 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada ilk intihar eden kadının psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle intihar ettiğini saptadı. Polis, dün intihar eden kadının ise kız kardeşinin acısına dayanamayarak onun intihar ettiği yerde ölmek istediğini, ancak otele giremeyince mağazaya girip kız kardeşi gibi kaldırıma atlayarak intihar ettiğini belirledi. 

Selver D.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:43
  1. adana
  2. intihar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
    1. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    2. İman esaslarından biri de ahirete..
    3. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü..
    4. Laiklik üzerine
    5. Endonezya'da yolcu uçağı düştü! Kimse..
    6. Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban..
    7. Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel..
    8. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Yurt..
    9. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    10. Kars valisi kim oldu?
    11. Taksim'de hareketli anlar!
    12. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza, 3 ölü 3..
    13. ABD’ye çay ihracatı artacak
    14. Dünya gözünü buraya çevirdi Uçuş..
    15. Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek
    16. 20 terörist öldürüldü
    17. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Ülke..
    18. Ankaragücü oyuncusu Özer'in galibiyet..
    19. Aydın'da genç Ümit'in feci ölümü!
    20. İlham Aliyev: Türkiye dünyanın öncü..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat