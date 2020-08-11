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Aktüel

Adana ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:59:04 -
Adana ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Kadirli ilçesinde ise yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

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