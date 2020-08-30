  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana ve Mersin'de sıcak hava bunaltıyor
Aktüel

Adana ve Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:59:47 -
Adana ve Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

ADANA (AA) - Adana ve Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle meydan, cadde ve parklarda sakinlik hakim olurken serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

Adana'da termometreler, gün ortasında hava sıcaklığını 45 derece olarak gösterdi.

Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle kentin işlek cadde, meydan, bulvar ve parklarında sakinlik gözlendi.

- Mersin

Mersin'de vatandaşlar sıcak hava nedeniyle plajlarda serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesinde, tatilciler sahillere koştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin plajında bazı tatilciler güneşlenmeyi bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 77 olduğunu ifade eden Kale, "Hissedilir sıcaklığı 45 derece olarak tahmin ediyoruz ve bu sıcaklığın yaklaşık 10 gün daha sürmesini bekliyoruz. İnsanlarımız serinlemek için denize koşuyorlar. Sıcaklar, işletmelerimizin lehine bir gelişme, biz bu durumdan memnunuz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı