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Aktüel Adana Valisi Elban, Kozan'da orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti
Aktüel

Adana Valisi Elban, Kozan'da orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:17:32 -
Adana Valisi Elban, Kozan'da orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki orman yangınından etkilenen Karahamzalı Mahallesi'ne giderek sakinleriyle görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, yangında evinde hasar oluşan Mehmet Karaca'nın evinde incelemelerde bulundu. Karaca'dan evin son durumu hakkında bilgi alan Elban, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında hasar göre ve onarılarak yeniden hizmete açılan Acaryayla Camisi'ni ziyaret eden Elban, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Meydana gelen yangın ve yangının oluşturduğu tahribat nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Elban, şunları kaydetti:

"Bu kötü durum karşısında tek tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olması. Devletimiz, vatandaşlarımızın daima yanındadır. Biliyoruz ki Devletimiz, şefkatli elleriyle vatandaşlarımızın yarasını saracak ve buralarda hayat bir an evvel normale döndürülecektir. Bizler de Valilik olarak bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da yer aldı.


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