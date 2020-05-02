  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana Valisi Demirtaş, sağanak nedeniyle taşkın yaşanan alanları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:15:43 -
Adana Valisi Demirtaş, sağanak nedeniyle taşkın yaşanan alanları inceledi

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dünden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirtaş mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlardan dolayı Müminli ve Suluca mahallelerinde taşan derelerle ilgili DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’dan bilgi aldı. Balta, dere yataklarında yapılan genişletme çalışmalarını Vali Demirtaş'a anlattı.

Demirtaş, yoğun yağışların sebebiyet verdiği su taşkınlarının vatandaşlara herhangi bir mağduriyet yaşatmaması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasının önemine değindi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı