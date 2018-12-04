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Adana valiliği rezalete suspus

Adana'da düzenlenmesine sayılı günler kalmasına rağmen skandal "Kebap-Şalgam Festivali"ne ilişkin Valilik'ten hala bir açıklama yapılmazken, kamuoyu tarafından bu rezil festivalin iptal edilmesi bekleniyor.

04 Aralık 2018 Salı 12:14

Resul Ekrem Şahan  Ankara

İsmi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun düzenlemesine sayılı günler kalırken valilik yetkilileri sessizliğini koruyor. Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valiliği yetkilileri ise, “yoğun oldukları” gerekçesiyle, adı “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı. Konuya ilişkin konuşan Medeniyet Vakfı Adana Şubesi Başkan Yardımcısı, “Gayri ahlaki etkinliklerinden biri olan ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sözde Adana Kebap ve Şalgam Festivali adı altında Dünya Rakı Günü’nde yapılacak bu festivalin Rakı Festivaline dönüşmesi endişesinden dolayı iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Festival iptal edilsin

8 Aralık’ta düzenlenecek olan sözde festivale tepkisini dile getiren Medeniyet Vakfı Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Serdar Gürbey, “Gayriahlaki etkinliklerinden biri olan ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sözde ‘Adana Kebap ve Şalgam Festivali’ adı altında ‘Dünya Rakı Günün’de yapılacak bu festivalin ‘Rakı Festivali’ne dönüşmesi endişesinden dolayı iptal edilmesini istiyoruz“dedi. Adana’da Tarihi Kazancılar Çarşısı’nda düzenlenecek olan sözde Adana Kebap ve Şalgam Festivaline şiddetle karşı olduğunu belirten Gürbey “Çünkü alkol; kesin olarak haram kılınan, her yıl yüzlerce yuva yıkan, gençlerimizi bataklığa sürükleyen ve trafik canavarına dönüştüren bir illettir. Körpe beyinleri, alenen yapılan bu iğrenç festivalle yıkamaya çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Valilik cevap vermiyor

Skandal organizasyonun düzenlemesine sayılı günler kalırken valilik yetkilileri sessizliğini koruyor. Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valiliği yetkilileri ise, “yoğun oldukları” gerekçesiyle, adı “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:14
  1. Ankara
  2. Kebap-Şalgam Festivali
  3. Dünya Rakı Festivali
  4. Adana Valiliği
  5. Medeniyet Vakfı Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Serdar Gürbey
  6. Rakı Festivali
  7. Tarihi Kazancılar Çarşısı
  8. Adana Kebap ve Şalgam Festivali

YORUM YAZ

  • serdarserdar19 dk önce
    ya offf.valla size ne kime ne kardeş.Bırak şalgam içmek isteyen şalgam su içmek isteyen su rakı içmek isteyen rakı içsin.Önemli olan insanlara rahatsızlık vermeden ne yapıyorsa yapsın...
  • GolgeAdamGolgeAdam24 dk önce
    Yakida sopa ile ... ye goturecekler
  • AydinAydin44 dk önce
    Neden iptal ya? Size ne kime ne? Gunahi da sevabi da onlarin boynuna? ne ara bu ahle geldik biz?
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin45 dk önce
    Adanali "Hayat tarzimiza dokunmayin" diyor...
  • tuğrultuğrul45 dk önce
    Nerdesin devlet ricali ? Bu ... ala vali ne yapmanın peşinde olduğunu çağırıp kendisine sorunsana. Yok yahu salyangoz satmaya devam...
  • ahmetahmet48 dk önce
    toplumun sağlığı, genel kültür ve genel ahlak tehlikede değil mi? valilik ne işe yarar?
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