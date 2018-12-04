Adana valiliği rezalete suspus

Resul Ekrem Şahan Ankara

İsmi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun düzenlemesine sayılı günler kalırken valilik yetkilileri sessizliğini koruyor. Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valiliği yetkilileri ise, “yoğun oldukları” gerekçesiyle, adı “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı. Konuya ilişkin konuşan Medeniyet Vakfı Adana Şubesi Başkan Yardımcısı, “Gayri ahlaki etkinliklerinden biri olan ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sözde Adana Kebap ve Şalgam Festivali adı altında Dünya Rakı Günü’nde yapılacak bu festivalin Rakı Festivaline dönüşmesi endişesinden dolayı iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Festival iptal edilsin

8 Aralık’ta düzenlenecek olan sözde festivale tepkisini dile getiren Medeniyet Vakfı Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Serdar Gürbey, “Gayriahlaki etkinliklerinden biri olan ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sözde ‘Adana Kebap ve Şalgam Festivali’ adı altında ‘Dünya Rakı Günün’de yapılacak bu festivalin ‘Rakı Festivali’ne dönüşmesi endişesinden dolayı iptal edilmesini istiyoruz“dedi. Adana’da Tarihi Kazancılar Çarşısı’nda düzenlenecek olan sözde Adana Kebap ve Şalgam Festivaline şiddetle karşı olduğunu belirten Gürbey “Çünkü alkol; kesin olarak haram kılınan, her yıl yüzlerce yuva yıkan, gençlerimizi bataklığa sürükleyen ve trafik canavarına dönüştüren bir illettir. Körpe beyinleri, alenen yapılan bu iğrenç festivalle yıkamaya çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Valilik cevap vermiyor

Skandal organizasyonun düzenlemesine sayılı günler kalırken valilik yetkilileri sessizliğini koruyor. Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valiliği yetkilileri ise, “yoğun oldukları” gerekçesiyle, adı “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı.