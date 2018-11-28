Adana Şehir Hastanesi Tayland’a örnek oldu

Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeliyle tamamlanan şehir hastaneleri dünyaya örnek oluyor. İlgilenen bölgelerin başında Uzak Doğu geliyor. Japonya’nın en büyük yatırım şirketlerinden Sojitz, Tayland’da PPP modeliyle hayata geçirilecek yatırım için örnek model olarak Adana Şehir Hastanesi’ni seçti.

Yetkililerden bilgi aldılar

Sojitz yetkilileri, şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Rönesans Sağlık Yatırım tarafından projesi sürdürülen İkitelli Şehir Hastanesi’nde de ortak olan Sojitz yöneticilerine, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilerek hizmete açılan ve halen inşaatı devam eden PPP projeleri kapsamında detaylı bilgiler verildi. Heyet; Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından; “Tıbbi Destek Hizmetler”, “Bilgi Teknolojileri”, “Teknik Hizmetler” ve “Destek Hizmetler” olmak üzere 4 ana başlık altında sunulan ve yönetilen 19 farklı hizmeti saha gezisiyle yerinde inceledi. Saha gezisinde ayrıca Laboratuvar, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yardım Masası Hizmetleri, Teknik Hizmetler ile Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon ve Taşıma gibi 7/24 kesintisiz verilen tüm destek hizmetler de Taylandlı heyete tanıtıldı.

Sağlıkta Türk teknolojisi dönemi

Adana Şehir Hastanesi bünyesinde, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla Rönesans İşletme Hizmetleri’nin uzman kadroları tarafından yönetilen yüksek standart ve kalitedeki destek hizmetler tanıtıldı. Heyete ayrıca canlıları ve nesneleri radyo dalgalarıyla tanımlamak için kullanılan RFID teknolojileri hakkında da bilgiler verildi. Heyetin ilgisini en çok, RFID sistemiyle belli süreçlerin ölçülmesi, yönetilebilmesi, otomatize edilmesi ve hata yapma riskinin ortadan kaldırılması çekti.