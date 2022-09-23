Adana polisi kaçakçıları kıskıvrak yakaladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda iki şüpheli şahsın tutuklandığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Adana polisi iki şüpheli yakalayarak tutuklanmalarını sağladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göçmen kaçakçılığı şüphelisi iki kişiyi Adana’da yakalandığını duyurdu. Başkanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Adana Emniyet Müdürlüğü GHD Şube Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 22.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan (2) şüpheli şahıs çıkarıldıkları Adli Makamlarca Tutuklanmıştır.”