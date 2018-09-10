Adana polisi, 'abart egzoz'a savaş ilan etti! 327 aracı men ettiler

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması kapsamında 8 Ağustos - 15 Kasım tarihleri arasında 100 günlük eylem planı Adana'da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden, abart egzozlu araçlar, motosikletler ve şahıslar üzerinde genel uygulama yapmaya başladı. Yapılan uygulamalar kapsamında 2 bin 650 araç sürücüsüne 622 bin 750 TL ceza yazıldığı, 327 aracın trafikten men edilerek eksikliklerini giderinceye kadar otoparka çektirildiği açıklandı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan uygulamaların çevreyi rahatsız eden, abart egzoz kullanan, aşırı müzik çalan, yol üzerinde drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerinde yapıldığını belirtti. Yıldız, uygulamaların olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.