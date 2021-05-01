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Yerel Adana otogarında yangın
Yerel

Adana otogarında yangın

Adana’da otogarda bir firmanın bilet satış noktasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken bilet satış noktası kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:52:00 -
Adana otogarında yangın

Yangın akşam saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda bir firmaya ait bilet satış ofisinden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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